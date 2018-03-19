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Евросоюз не признал результаты президентских выборов в оккупированном Крыму

НовостиПолитика    19.03.2018 - 18:31
Фото: флаги Украины и Евросоюза (twitter.com/VGroysman)
Фото: флаги Украины и Евросоюза (twitter.com/VGroysman)

ЕС не признал итоги голосования в оккупированном Россией Крыму

Европейский союз (ЕС) не признал итоги голосования в оккупированном Россией Крыму в рамках выборов президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей (EEAS) Майи Косьянчич.

В заявлении указано, что ЕС основывается на предварительном докладе миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи организации.

"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз остается приверженным​ реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Европейский союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.
 

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Теги: Евросоюз, Крым
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