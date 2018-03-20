Трамп відмовився привітати Путіна з перемогою на виборах

Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна і Дональд Трамп не подзвонить привітати перемогу Володимира Путіна, переобраного в якості президента Росії. Про це розповів представник Білого дому Хоган Джидлі на борту президентського літака, повідомляє Reuters.

Зокрема, у матеріалі видання відзначається, що результати голосування в Росії не стали для Білого дому сюрпризом, і Дональд Трамп не буде вітати перемогу російського лідера. "Ми не здивовані результатом", - зазначив чиновник, коментуючи результати виборів.

Крім того, представник Білого дому повідомив журналістам, що США все-таки продовжать співпрацювати з Росією в тих сферах, де це можливо.

"Ми будемо працювати над тим, щоб розвивати відносини з Росією і змушувати платити, коли Росія загрожує нашим інтересам, але ми також будемо шукати те, де можна працювати разом, коли це служить нашим інтересам", - сказав Джидлі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Європейський союз (ЄС) не визнав підсумки голосування в окупованому Росією Криму в рамках виборів президента РФ і закликав вивчити повідомлення про порушення, які надходили від міжнародних спостерігачів.

Не залишилися осторонь Франція і Польща, там відзначили підтримку територіальної цілісності України і заявили, що выборы президента Росії в окупованому Криму не можуть вважатися законними.