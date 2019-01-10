Трамп відмовився їхати у Давос

Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Трамп передав керівництву Всесвітнього економічного форуму свої вибачення

Президент США Дональд Трамп скасував свій візит на Всесвітній економічний форум у Давосі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

Трамп передав керівництву ВЕФ свої вибачення

"Через непримиренність демократів в питаннях безпеки кордонів і великого значення безпеки для нашої країни, я з повагою скасовую свою дуже важливу поїздку у швейцарський Давос на Всесвітній економічний форум", - написав він.

Раніше Трамп заявляв, що його поїздка на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі може не відбутися, якщо вашингтонській адміністрації і Конгресу не вдасться домовитися про відновлення фінансування урядів.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента Сполучених Штатів розглядала можливість скасування візиту Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум у Давосі у зв'язку з продовженням "шатдауна" - тимчасової зупинки роботи уряду.

9 січня 2019 Дональд Трамп не зміг домовитися з демократами про припинення "шатдауна". Переговори він назвав "марною тратою часу". За його словами, переговори не просунуться в позитивному ключі, поки не буде прийнято питання фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відзначимо, "шатдаун" у США триває з 24 грудня 2018.