Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіна з червоною доріжкою на військовому аеродромі

https://www.rbc.ua/rus/newsПрезидент Дональд Трамп особисто зустрів голову Китаю Сі Цзіньпіна на військовій базі Joint Base Andrews, розгорнувши для нього червону доріжку. Це нетиповий дипломатичний жест - зазвичай іноземних лідерів приймають у Білому домі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Трамп разом із першою леді Меланією зустрів Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань біля трапа літака, коли той приземлився на військовій базі неподалік Вашингтона близько 6 вечора. Військові розгорнули для китайського лідера справжню червону доріжку, а на злітній смузі вишикували шість винищувачів F-16 та шість F-22, демонструючи військову міць США.
Востаннє американський президент особисто зустрічав іноземного лідера саме на цій базі у 1962 році, коли Джон Кеннеді приймав британського прем'єра Гарольда Макміллана. Останніми десятиліттями на аеродромі так само вітали кількох пап Римських - зокрема Джордж Буш-молодший зустрічав Бенедикта XVI у 2008-му, а Барак Обама - Франциска у 2015-му.
Для порівняння: у лютому 2025 року Трамп приймав Володимира Зеленського біля входу до Західного крила Білого дому, а короля Британії Чарльза III - на Південному портику резиденції у квітні цього року. Сам Сі Цзіньпін, своєю чергою, не влаштовував Трампу подібної зустрічі в аеропорту під час його візиту до Пекіна у травні.
"Президент Сі приймав президента Трампа в Китаї на історичному саміті цього літа, і президент Трамп відповідає взаємністю, вітаючи китайську делегацію у відповідному візиті цього тижня", - заявила речниця Білого дому Анна Келлі.
Останній державний візит Сі Цзіньпіна до США відбувся ще у вересні 2015 року за адміністрації Обами.
Нагадаємо, напередодні зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном Зеленський попросив американського лідера залучити Пекін до тиску на Путіна - Україна запропонувала використати вплив Китаю для тиску на Росію.
Також раніше повідомлялось, що Трамп готує пишну зустріч Сі Цзіньпіну на тлі важких переговорів - США запланували масштабні церемонії для прийому глави Китаю, хоча самі перемовини легкими не обіцяють бути.
Крім того, стало відомо, що союзники США в Азії стурбовані тим, що американський президент може піти на поступки Китаю щодо Тайваню або торгівлі в обмін на економічні домовленості з Пекіном.