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Трамп лично встретил Си Цзиньпина с красной дорожкой на военном аэродроме

04:12 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин (Getty Images)

Президент Дональд Трамп лично встретил главу Китая Си Цзиньпина на военной базе Joint Base Andrews, развернув для него красную дорожку. Это нетипичный дипломатический жест - обычно иностранных лидеров принимают в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Трамп вместе с первой леди Меланией встретил Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань у трапа самолета, когда тот приземлился на военной базе недалеко от Вашингтона около 6 вечера. Военные развернули для китайского лидера настоящую красную дорожку, а на взлетной полосе выстроили шесть истребителей F-16 и шесть F-22, демонстрируя военную мощь США.

Последний американский президент лично встречал иностранного лидера именно на этой базе в 1962 году, когда Джон Кеннеди принимал британского премьера Гарольда Макмиллана. В последние десятилетия на аэродроме также поздравляли нескольких пап Римских - в частности Джордж Буш-младший встречал Бенедикта XVI в 2008-м, а Барак Обама - Франциска в 2015-м.

Для сравнения: в феврале 2025 Трамп принимал Владимира Зеленского у входа в Западное крыло Белого дома, а короля Британии Чарльза III - на Южном портике резиденции в апреле этого года. Сам Си Цзиньпин, в свою очередь, не устраивал Трампу подобной встречи в аэропорту во время его визита в Пекин в мае.

"Президент Си принимал президента Трампа в Китае на историческом саммите этим летом, и президент Трамп отвечает взаимностью, приветствуя китайскую делегацию в ответном визите на этой неделе", - заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Последний государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся еще в сентябре 2015 при администрации Обамы.

Напомним, накануне встречи Трампа с Си Цзиньпином Зеленский попросил американского лидера привлечь Пекин к давлению на Путина - Украина предложила использовать влияние Китая для давления на Россию.

Также ранее сообщалось, что Трамп готовит пышную встречу Си Цзиньпину на фоне трудных переговоров - США запланировали масштабные церемонии для приема главы Китая, хотя сами переговоры легкими не обещают быть.

Кроме того, стало известно, что союзники США в Азии обеспокоены тем, что американский президент может пойти на уступки Китая по Тайваню или торговле в обмен на экономические договоренности с Пекином.

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Соединенные Штаты АмерикиСи ЦзиньпинДональд Трамп