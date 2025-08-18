Трамп оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине

Мирное соглашение, которое предотвратит новую агрессию России против Украины, возможно в скором времени.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с европейскими лидерами в Белом доме.

"Я настроен оптимистично и верю, что мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины", - сказал он.

Трамп дал понять, что сегодня после встречи президентом Украины Владимиром Зеленским будет достигнута резолюция о гарантиях безопасности для Украины.

"Я думаю, сегодня мы придем к решению практически по всем вопросам, включая, вероятно, вопросы безопасности", - заявил Трамп.

Трехсторонняя встреча

Трамп заявил, что ожидает проведения трехсторонней встречи между ним, Путиным и Зеленским.

"Я думаю, вопрос будет не в том, произойдет ли это, а в том, произойдет ли это когда-нибудь", - сказал Трамп.

Он сообщил, что вскоре после сегодняшних переговоров позвонит Путину, чтобы обсудить организацию встречи.

Трамп сказал Зеленскому: "У меня есть предчувствие, что вы с президентом Путиным что-то придумаете. В конечном счете, это решение может быть принято только президентом Зеленским и народом Украины, работая вместе и по согласованию с президентом Путиным. И я думаю, что из этого получится очень много хорошего".