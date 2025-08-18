ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине

США, Понедельник 18 августа 2025 22:14
UA EN RU
Трамп оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине Фото: Дональд Трамп и европейские лидеры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мирное соглашение, которое предотвратит новую агрессию России против Украины, возможно в скором времени.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с европейскими лидерами в Белом доме.

"Я настроен оптимистично и верю, что мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины", - сказал он.

Трамп дал понять, что сегодня после встречи президентом Украины Владимиром Зеленским будет достигнута резолюция о гарантиях безопасности для Украины.

"Я думаю, сегодня мы придем к решению практически по всем вопросам, включая, вероятно, вопросы безопасности", - заявил Трамп.

Трехсторонняя встреча

Трамп заявил, что ожидает проведения трехсторонней встречи между ним, Путиным и Зеленским.

"Я думаю, вопрос будет не в том, произойдет ли это, а в том, произойдет ли это когда-нибудь", - сказал Трамп.

Он сообщил, что вскоре после сегодняшних переговоров позвонит Путину, чтобы обсудить организацию встречи.

Трамп сказал Зеленскому: "У меня есть предчувствие, что вы с президентом Путиным что-то придумаете. В конечном счете, это решение может быть принято только президентом Зеленским и народом Украины, работая вместе и по согласованию с президентом Путиным. И я думаю, что из этого получится очень много хорошего".

Встреча в Вашингтоне

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Перед ней он заявил, что вопросы будущей безопасности Украины будут обсуждаться на встрече с лидерами ЕС.

Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для содействия сохранению потенциального мирного соглашения. "Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня", - сказал он в Овальном кабинете.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия