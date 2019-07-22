Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп заявил, что информация Тегерана является неправдивой

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг информацию об аресте шпионов Центрального управления разведки (ЦРУ) в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу американского президента в Twitter.

По словам Трампа, информация Контртеррористического департамента Министерства разведки Ирана о судебных приговорах в отношении 17 человек, которых обвиняют в шпионаже в пользу Вашингтона, является ложной.

"Сообщение Ирана об аресте шпионов ЦРУ является полностью ложным", - заявил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы Ирана обнаружили и арестовали 17 человек, которые якобы работали на американскую разведку. В Тегеране заявили, что шпионам обещали дать возможность переехать в Соединенные Штаты и получить американское гражданство.

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении случаев угрозы шпионажа в Канаде и других союзников по НАТО со стороны других государств. Столтенберг добавил, что НАТО создали новое разведывательное подразделение для борьбы со шпионажем.

Кроме того, в Литве приговорили к лишению свободы на четыре года и девять месяцев двух граждан, которых подозревали в шпионаже в пользу Российской Федерации. Осужденные могли передавать в организацию, которую подозревают в шпионаже, документы авиационной базы ВВС Литвы.