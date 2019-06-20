В Литве получили приговоры работники авиабазы, ​​шпионившие в пользу РФ

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Осужденные встречались с российской разведкой

Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновными двух граждан стран в шпионаже в пользу России и приговорил их к лишению свободы на четыре года и девять месяцев. Об этом гласит сообщение на сайте суда.

Указано, что дело рассматривали в закрытом режиме. Осужденные признали свою вину.

Так, имена работников авиабазы не называются, однако сказано, что один из них 1966 года рождения, другой - 1961-го. Сообщается, что при обысках у осужденных изъяли 6480 евро.

В сообщении суда указано, что осужденные могли за деньги передавать данные в организацию, которую подозревают в шпионаже. Она интересовалась документами авиационной базы ВВС Литвы.

Согласно материалам дела, осужденные должны были собирать и предоставлять информацию о тех, кто мог начать сотрудничать с иностранной разведкой. По данным издания Delfi, один мужчина работал на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляе, другой - вышел в запас.

Сообщается также, что осужденные вместе с другими участниками организации встречались с российской разведкой. Переговоры организовывались тайно в РФ или других странах.

Защита осужденных может обжаловать решение суда в течение 20 дней.

Напомним, в конце марта сообщалось, что в Литве двое бывших сотрудников авиабазы ​​в Шяуляе, которая подчиняется Военно-воздушным силам страны, шпионили в пользу РФ. Следствие установило, что по поручению разведки РФ работники военной базы в Шяуляе с осени 2014 года делали фотокопии служебных документов и других закрытых, однако не засекреченных данных.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Литве Клайпедский окружной суд приговорил к семи годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля.

Добавим также, в конце марта в Литве бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам тюрьмы. В частности, экс-министра обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.