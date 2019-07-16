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Столтенберг предостерег от шпионажа за странами НАТО

Новости » Политика    16.07.2019 - 11:35
Столтенберг предостерег от шпионажа за странами НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В частности, речь идет о промышленном шпионаже

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении случаев угрозы шпионажа, в том числе промышленного, Канаде и другим союзникам альянса со стороны других государств. Об он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Столтенберга, в НАТО к этому относятся очень серьезно.

"Частично речь идет о промышленном шпионаже, с которым сталкивается гражданская разведка, но, конечно же, могут быть затронуты и наши вооруженные силы, а также военная разведка", - подчеркивает Столтенберг.

По словам генсекретаря, НАТО и его руководство создали новое разведывательное подразделение, которое ориентировано на улучшение обмена информацией между организациями и повышение способности реагировать на киберугрозы.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО предупредил Германию о новых, разработанных Россией, ракетах средней дальности, которые могут достичь столицы ФРГ.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Столтенберг заявляет, что на руководство Кремля возложена ответственность за утилизацию ракет.

 

 

 

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