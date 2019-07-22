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Трамп заперечив арешт шпигунів ЦРУ в Ірані

Новини » Політика    22.07.2019 - 17:16
Трамп заперечив арешт шпигунів ЦРУ в Ірані
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп заявив, що інформація Тегерану є неправдивою

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечив інформацію про арешт шпигунів Центрального управління розвідки (ЦРУ) в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку американського президента в Twitter.

За словами Трампа, інформація Контртерористичного департаменту Міністерства розвідки Ірану про судовий вирок щодо 17 осіб, яких звинувачують у шпигунстві на користь Вашингтону, є хибною.

"Повідомлення Ірану про арешт шпигунів ЦРУ є повністю неправдивим", - заявив президент США.

Трамп заперечив арешт шпигунів ЦРУ в Ірані

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Ірану виявили та арештували 17 осіб, які нібито працювали на американську розвідку. В Тегерані заявили, що шпигунам обіцяли дати можливість переїхати в Сполучені Штати та отримати американське громадянство.

Також РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення випадків загрози шпигунства в Канаді та в інших союзників альянсу з боку інших держав. Столтенберг додав, що в НАТО створили новий розвідувальний підрозділ для боротьби зі шпигунством.

Крім того, в Литві засудили до позбавлення волі на чотири роки і дев'ять місяців двох громадян, яких підозрювали у шпигунстві на користь Російської Федерації. Засуджені могли передавати в організацію, яку підозрюють в шпигунстві, документи авіаційної бази ВПС Литви.

Держдеп США відреагував на новини про захоплення агентів ЦРУ в Ірані В Ірані заявили про затримання 17 шпигунів ЦРУ
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