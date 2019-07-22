Трамп заперечив арешт шпигунів ЦРУ в Ірані

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп заявив, що інформація Тегерану є неправдивою

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечив інформацію про арешт шпигунів Центрального управління розвідки (ЦРУ) в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку американського президента в Twitter.

За словами Трампа, інформація Контртерористичного департаменту Міністерства розвідки Ірану про судовий вирок щодо 17 осіб, яких звинувачують у шпигунстві на користь Вашингтону, є хибною.

"Повідомлення Ірану про арешт шпигунів ЦРУ є повністю неправдивим", - заявив президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Ірану виявили та арештували 17 осіб, які нібито працювали на американську розвідку. В Тегерані заявили, що шпигунам обіцяли дати можливість переїхати в Сполучені Штати та отримати американське громадянство.

Також РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення випадків загрози шпигунства в Канаді та в інших союзників альянсу з боку інших держав. Столтенберг додав, що в НАТО створили новий розвідувальний підрозділ для боротьби зі шпигунством.

Крім того, в Литві засудили до позбавлення волі на чотири роки і дев'ять місяців двох громадян, яких підозрювали у шпигунстві на користь Російської Федерації. Засуджені могли передавати в організацію, яку підозрюють в шпигунстві, документи авіаційної бази ВПС Литви.