Трамп опинився в центрі скандалу через фото в образі Ісуса

Президент США Дональд Трамп опублікував фото, де він представлений у вигляді постаті, що нагадує Ісуса Христа. Зображення він розмістив у соцмережі Truth Social, а після критики - видалив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
На картинці Трамп одягнений у білий хітон та червоний гіматій, а з його долонь йде світло. Однією рукою президент торкається лежачого чоловіка в лікарняній сорочці.
Главу держави оточують медсестра, військовий, чоловік у кепці з написом "ветеран"і жінка, що молиться. На задньому фоні праворуч від Трампа видно статую Свободи, над нею феєрверк і летять літаки.
Над головою американського лідера намальовані силуети чоловіків у військовій формі з крилами, від них також йде світло.
У лівому та правому верхніх кутах розміщені білоголові орлани - символ США. Праворуч зображення розвивається американський прапор.
Фото: зображення Трампа, згенероване штучним інтелектом (Truth social)
Зображення спричинило різку реакцію користувачів соцмереж. У коментарях Трампа називали богохульником і звинувачували у неповазі до релігійних символів.
Згодом картинка була видалена після критики з боку частини християнських коментаторів.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що особисто звернувся до Трампа з проханням прибрати зображення.
"Я справді попросив його видалити це", - сказав він.
Сам Трамп заперечив порівняння з Ісусом і заявив журналістам, що, на його думку, його зобразили лікарем.
"Так, я її опублікував, і я думав, що це я в ролі лікаря. Це було пов’язано з Червоним Хрестом - я зображений як співробітник Червоного Хреста", - заявив він.
Деякі союзники президента відмахнулися від цього, назвавши це жартом - Трамп є Трамп. Зрештою, він раніше опублікував свою фотографію в образі Папи Римського.
"Він робить пости всяку нісенітницю, тому мене це не особливо ображає, але я просто вважаю це безпідставним, типу: навіщо це робити? Це просто відчуття, як комар. Мене це дратує", - сказав один католик з MAGA, близький до Білого дому.
Скандал навколо зображення також розгорівся на тлі критики Папи Римського Лева XIV, який раніше виступив проти війни в Ірані та закликав до мирних переговорів.
Трамп різко розкритикував главу Ватикана, назвавши його "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці".
У відповідь Папа Лев XIV заявив, що не боїться тиску з боку Білого дому та продовжить виступати проти війни.