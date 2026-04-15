Трамп оказался в центре скандала из-за фото в образе Иисуса

Что изображено на картинке

На картинке Трамп одет в белый хитон и красный гиматий, а из его ладоней идет свет. Одной рукой президент касается лежащего мужчины в больничной рубашке.

Главу государства окружают медсестра, военный, мужчина в кепке с надписью "ветеран" и молящаяся женщина. На заднем фоне справа от Трампа видна статуя Свободы, над ней фейерверк и летящие самолеты.

Над головой американского лидера нарисованы силуэты мужчин в военной форме с крыльями, от них также идет свет.

В левом и правом верхних углах размещены белоголовые орланы - символ США. Справа от изображения развивается американский флаг.

Фото: изображение Трампа, сгенерированное искусственным интеллектом (Truth social)

Реакция и удаление

Изображение вызвало резкую реакцию пользователей соцсетей. В комментариях Трампа называли богохульником и обвиняли в неуважении к религиозным символам.

Впоследствии картинка была удалена после критики со стороны части христианских комментаторов.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что лично обратился к Трампу с просьбой убрать изображение.

"Я действительно попросил его удалить это", - сказал он.

Реакция президента США

Сам Трамп отрицал сравнение с Иисусом и заявил журналистам, что, по его мнению, его изобразили врачом.

"Да, я ее опубликовал, и я думал, что это я в роли врача. Это было связано с Красным Крестом - я изображен как сотрудник Красного Креста", - заявил он.

Некоторые союзники президента отмахнулись от этого, назвав это шуткой - Трамп есть Трамп. В конце концов, он ранее опубликовал свою фотографию в образе Папы Римского.

"Он делает посты всякую ерунду, поэтому меня это не особо обижает, но я просто считаю это безосновательным, типа: зачем это делать? Это просто ощущение, как комар. Меня это раздражает", - сказал один католик из MAGA, близкий к Белому дому.