RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп оказался в центре скандала из-за фото в образе Иисуса

10:54 15.04.2026 Ср
3 мин
Сам президент США отрицает сравнение с Иисусом
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото, где он представлен в виде фигуры, напоминающей Иисуса Христа. Изображение он разместил в соцсети Truth Social, а после критики - удалил.

Что изображено на картинке

На картинке Трамп одет в белый хитон и красный гиматий, а из его ладоней идет свет. Одной рукой президент касается лежащего мужчины в больничной рубашке.

Главу государства окружают медсестра, военный, мужчина в кепке с надписью "ветеран" и молящаяся женщина. На заднем фоне справа от Трампа видна статуя Свободы, над ней фейерверк и летящие самолеты.

Над головой американского лидера нарисованы силуэты мужчин в военной форме с крыльями, от них также идет свет.

В левом и правом верхних углах размещены белоголовые орланы - символ США. Справа от изображения развивается американский флаг.

Фото: изображение Трампа, сгенерированное искусственным интеллектом (Truth social)

Реакция и удаление

Изображение вызвало резкую реакцию пользователей соцсетей. В комментариях Трампа называли богохульником и обвиняли в неуважении к религиозным символам.

Впоследствии картинка была удалена после критики со стороны части христианских комментаторов.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что лично обратился к Трампу с просьбой убрать изображение.

"Я действительно попросил его удалить это", - сказал он.

Реакция президента США

Сам Трамп отрицал сравнение с Иисусом и заявил журналистам, что, по его мнению, его изобразили врачом.

"Да, я ее опубликовал, и я думал, что это я в роли врача. Это было связано с Красным Крестом - я изображен как сотрудник Красного Креста", - заявил он.

Некоторые союзники президента отмахнулись от этого, назвав это шуткой - Трамп есть Трамп. В конце концов, он ранее опубликовал свою фотографию в образе Папы Римского.

"Он делает посты всякую ерунду, поэтому меня это не особо обижает, но я просто считаю это безосновательным, типа: зачем это делать? Это просто ощущение, как комар. Меня это раздражает", - сказал один католик из MAGA, близкий к Белому дому.

Трамп против Папы Римского

Скандал вокруг изображения также разгорелся на фоне критики Папы Римского Льва XIV, который ранее выступил против войны в Иране и призвал к мирным переговорам.

Трамп резко раскритиковал главу Ватикана, назвав его "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике".

В ответ Папа Лев XIV заявил, что не боится давления со стороны Белого дома и продолжит выступать против войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияДональд Трамп