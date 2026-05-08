Трамп оголосив про триденне перемир'я і обмін полоненими між Україною та РФ

"Це перемир'я включатиме в себе припинення всіх бойових дій, а також обмін 1000 військовополонених з кожної з країн. Цей запит був зроблений безпосередньо мною, і я дуже ціную його схвалення президентом Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським", - наголосив президент США.

Він також висловив сподівання, що це "початок кінця дуже довгої, смертоносної і важкої війни".

"Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем наближаємося до вирішення", - зазначив Трамп.

Реакція України

Зеленський підтвердив згоду щодо перемир'я та обміну військовополонених з РФ за посередництва американської сторони.

"Цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у зв'язку з нашими українськими далекобійними санкціями. Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні", - зазначив президент.

Перемир’я між Україною та РФ

Нагадуємо, Росія заявила про запровадження тимчасового режиму припинення вогню з 00:00 8 травня до 10 травня. За твердженням російської сторони, у цей період війська РФ повинні були зупинити бойові дії вздовж усієї лінії фронту.