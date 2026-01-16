Трамп оголосив про створення Ради миру для післявоєнного управління Сектором Гази

"Як оголосив Стів Віткофф, ми офіційно перейшли до наступного етапу 20-пунктного мирного плану для Гази", - написав він.

За словами президента США, Рада миру працюватиме у тісній взаємодії з новопризначеним палестинським технократичним урядом - Національним комітетом з управління Газою. Він має керувати сектором у перехідний період.

Трамп також заявив, що після запровадження режиму припинення вогню його адміністрація забезпечила Сектор Гази рекордними обсягами гуманітарної допомоги.

На його думку, це створило необхідні умови для переходу до наступного етапу мирного врегулювання.

Окремо президент США наголосив на необхідності повної демілітаризації ХАМАС. За його словами, за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару планується досягти комплексної угоди, яка передбачає здачу всього озброєння та ліквідацію тунельної інфраструктури угруповання.

Трамп закликав ХАМАС без зволікань виконати свої зобов’язання, включно з поверненням останніх тіл загиблих до Ізраїлю.

"Населення Гази вже достатньо довго страждало. Час настав", - підсумував він.