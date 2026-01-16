RU

Трамп объявил о создании Совета мира для послевоенного управления Сектором Газы

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп объявил о создании так называемого "Совета мира", который, по его словам, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truht Social.

"Как объявил Стив Уиткофф, мы официально перешли к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для Газы", - написал он.

По словам президента США, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством - Национальным комитетом по управлению Газой. Он должен управлять сектором в переходный период.

Трамп также заявил, что после введения режима прекращения огня его администрация обеспечила Сектор Газа рекордными объемами гуманитарной помощи.

По его мнению, это создало необходимые условия для перехода к следующему этапу мирного урегулирования.

Отдельно президент США отметил необходимость полной демилитаризации ХАМАС. По его словам, при поддержке Египта, Турции и Катара планируется достичь комплексного соглашения, которое предусматривает сдачу всего вооружения и ликвидацию туннельной инфраструктуры группировки.

Трамп призвал ХАМАС без промедлений выполнить свои обязательства, включая возвращение последних тел погибших в Израиль.

"Население Газы уже достаточно долго страдало. Время пришло", - подытожил он.

 

 

Напомним, 14 января США заявили о начале второго этапа 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа. Речь идет о переходе к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению. Об этом написал в соцсети Х спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Мирный план Трампа по Газе

Напомним, в конце сентября США представили 20-пунктный мирный план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий по согласию сторон, поэтапный отвод израильских войск и полное возвращение всех заложников.

План также предусматривает замораживание всех военных операций, амнистию для членов ХАМАС, согласных на разоружение, а также возможность безопасного выезда из Газы для желающих.

