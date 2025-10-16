Трамп оголосив про "прорив" і анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "продуктивною", і анонсував їхню нову зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social.
"Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено", - заявив американський лідер.
Трамп додав, що зустрінеться з Путіним в Будапешті, щоби обговорити можливість припинення "безславної" війни між Росією та Україною.
За словами американського лідера, Путін під час розмови привітав його з досягненням миру на Близькому Сході.
"Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною", - наголосив Трамп.
За його словами, під час розмови обговорювалась і торгівля між Росією та США після закінчення війни в Україні.
"Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", - наголосив він.
Нагадаємо, американські ЗМІ раніше писали, що Трамп збирається поговорити із Путіним перед тим, як Вашингтон відвідає президент України Володимир Зеленський.
Це не перший випадок, коли Трамп розмовляє з Путіним напередодні, або навіть під час візитів українських або європейських союзників.
За підсумками зустрічі у Білому домі 18 серпня, коли там були Зеленський та європейські союзники, Трамп телефонував Путіну, щоб домовитися про зустріч на рівні лідерів країн.
Спочатку Росія підтримала ідею та виступила за двосторонній формат зустрічі, але потім, через саботаж Кремля, ці плани було зірвано.
Зазначимо, вже завтра, 17 жовтня, у Білому домі відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Українська делегація приїхала до Вашингтона на початку цього тижня, щоб підготувати ґрунт для зустрічі на рівні лідерів.
За даними Politico, на зустрічі Зеленського і Трампа, ймовірно, обговорюватимуть можливість переходу українських воїнів у наступ. Неназваний високопоставлений український чиновник розповів виданню, що подальші дії ЗСУ залежать від того, яку зброю вони отримають.