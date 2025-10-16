Трамп оголосив про "прорив" і анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті

"Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено", - заявив американський лідер.

Трамп додав, що зустрінеться з Путіним в Будапешті, щоби обговорити можливість припинення "безславної" війни між Росією та Україною.

За словами американського лідера, Путін під час розмови привітав його з досягненням миру на Близькому Сході.

"Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною", - наголосив Трамп.

За його словами, під час розмови обговорювалась і торгівля між Росією та США після закінчення війни в Україні.

"Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", - наголосив він.