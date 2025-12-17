Трамп оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і його пост у Truth Social.
"Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, коли-небудь зібраною в історії Південної Америки. Вона буде тільки зростати, і для них це стане безпрецедентним потрясінням", - написав Трамп.
За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".
Він звинуватив "незаконний" режим Мадуро у "використанні нафти" з "вкрадених родовищ для фінансування себе, наркотероризму, торгівлі людьми, вбивств і викрадень".
"Сьогодні я віддаю наказ про повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели і з неї... Америка не дозволить злочинцям, терористам або іншим країнам грабувати, погрожувати або заподіювати шкоду нашій країні, і точно так само не дозволить ворожому режиму забрати нашу нафту, землю або будь-які інші активи, які повинні бути негайно повернуті Сполученим Штатам", - резюмував Трамп.
Варто додав, що за кілька годин до цього посту, лідер США анонсував, що завтра о 21:00 (о 4 ранку за київським часом) виступить зі зверненням до нації. Що саме збирається сказати Трамп - поки невідомо.
Bloomberg зазначає, що наказ про блокаду являє собою ескалацію тиску адміністрації адміністрації Трампа на Мадуро, якого вона звинувачує в керівництві операцією з наркоторгівлі.
Зазначимо, що минулого тижня США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, який перебуває під санкціями. Крім того, армада з чотирьох танкерів, які спочатку прямували до Венесуели, змінили свій курс після того, як США захопили танкер "Шкіпер".
Крім цього відомо, що Пентагон завдав понад 20 ударів по суднах, які, імовірно, займаються наркоторгівлею. Це сталося у водах поблизу Венесуели і Колумбіту, внаслідок чого загинули десятки людей.
Також варто додати, що Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдавати ударів по об'єктах на землі і що Мадуро слід усунути від влади.
Своєю чергою уряд Мадуро охарактеризував дії США як спробу захопити нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.
До слова, у листопаді Reuters писало, що адміністрація Трампа планує запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою. Однак терміни цих операцій агентство не змогло дізнатися.