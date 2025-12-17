Трамп оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів у Венесуелі

"Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, коли-небудь зібраною в історії Південної Америки. Вона буде тільки зростати, і для них це стане безпрецедентним потрясінням", - написав Трамп.

За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".

Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".

Він звинуватив "незаконний" режим Мадуро у "використанні нафти" з "вкрадених родовищ для фінансування себе, наркотероризму, торгівлі людьми, вбивств і викрадень".

"Сьогодні я віддаю наказ про повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели і з неї... Америка не дозволить злочинцям, терористам або іншим країнам грабувати, погрожувати або заподіювати шкоду нашій країні, і точно так само не дозволить ворожому режиму забрати нашу нафту, землю або будь-які інші активи, які повинні бути негайно повернуті Сполученим Штатам", - резюмував Трамп.

Варто додав, що за кілька годин до цього посту, лідер США анонсував, що завтра о 21:00 (о 4 ранку за київським часом) виступить зі зверненням до нації. Що саме збирається сказати Трамп - поки невідомо.