Трамп объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и его пост в Truth Social.
"Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и для них это станет беспрецедентным потрясением", - написал Трамп.
По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".
Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".
Он обвинил "незаконный" режим Мадуро в "использовании нефти" с "украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений".
"Сегодня я отдаю приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее... Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей стране, и точно так же не позволит враждебному режиму забрать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам", - резюмировал Трамп.
Стоит добавил, что за несколько часов до этого поста, лидер США анонсировал, что завтра в 21:00 (в 4 утра по киевскому времени) выступит с обращением к нации. Что именно собирается сказать Трамп - пока неизвестно.
Bloomberg отмечает, что приказ о блокаде представляет собой эскалацию давления администрации администрации Трампа на Мадуро, которого она обвиняет в руководстве операцией по наркоторговле.
Отметим, что на прошлой неделе США захватили находящийся под санкциями нефтяно.й танкер у берегов Венесуэлы. Кроме того, армада из четырех танкеров, которые изначально направлялись в Венесуэлу, изменили свой курс после того, как США захватили танкер "Шкипер".
Помимо этого известно, что Пентагон нанес более 20 ударов по судам, которые, предположительно, занимаются наркоторговлей. Это произошло в водах вблизи Венесуэлы и Колумбит, в результате чего погибли десятки людей.
Также стоит добавить, что Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.
В свою очередь правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире
К слову, в ноябре Reuters писало, что администрация Трампа планирует запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой. Однако сроки этих операций агентство не смогло узнать.