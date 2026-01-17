Трамп оголосив мита проти союзників через Гренландію

"Ми багато років субсидували Данію, всі країни Європейського союзу та інші країни, не стягуючи з них митних зборів або будь-яких інших компенсацій. Тепер, через століття, настав час Данії відплатити добром - на кону мир у всьому світі", - заявив Трамп.

Він стверджує, що Росія і Китай хочуть заволодіти Гренландією, і Данія нібито нічого не може з цим зробити. За його словами, "в даний час у них є дві собачі упряжки", придбаних нещодавно. Але тільки США можуть грати в цю гру і грати успішно.

Також Трамп, що ніхто не зачепить "цей священний клаптик землі", враховуючи, що на кону національна безпека США. При цьому він каже, що Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Британія, Нідерланди та Фінляндія - здійснили подорож до Гренландії з невідомими цілями.

Президент США вважає, що вищевказані країни грають у дуже небезпечну гру і "створили такий рівень ризику, який неприйнятний і нестійкий".

З цієї причини, як пише Трамп, для захисту глобального миру і безпеки було вжито заходів, щоб ситуація завершилася швидко. Йдеться про мита.

"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер.

Трамп додав, що США намагаються здійснити цю угоду вже понад 150 років, проте Данія завжди відмовлялася. Він стверджує, що у зв'язку з системою ПРО "Золотий купол" та інших наступальних і оборонних озброєнь, необхідність придбання острова особливо важлива.

"Наразі сотні мільярдів доларів витрачаються на програми безпеки, пов'язані з "Куполом", зокрема на можливий захист Канади. Ця дуже складна, але геніальна система може працювати з максимальною ефективністю тільки в тому разі, якщо до її складу входить ця територія, з огляду на її кути, кордони та особливості", - пояснив глава Білого дому.

Резюмуючи, він додав, що США готові до негайних перемовин із Данією або людей із вищезгаданих країн, "які наразили себе на такий ризик", незважаючи на те, що для них зробили Сполучені Штати.