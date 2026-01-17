Трамп объявил пошлины против союзников из-за Гренландии

"Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетия, настало время Дании отплатить добром - на кону мир во всем мире", - заявил Трамп.

Он утверждает, что Россия и Китай хотят завладеть Гренландией, и Дания якобы ничего не может с этим сделать. По его словам, "в настоящее время у них есть две собачьи упряжки", приобретенных недавно. Но только США могут играть в эту игру и играть успешно.

Также Трамп, что никто не тронет "этот священный клочок земли", учитывая, что на кону национальная безопасность США. При этом он говорит, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Британия, Нидерланды и Финляндия - совершили путешествие в Гренландию с неизвестными целями.

Президент США считает, что вышеуказанные страны играют в очень опасную игру и "создали такой уровень риска, который неприемлем и неустойчив".

По этой причине, как пишет Трамп, для защиты глобального мира и безопасности были приняты меры, чтобы ситуация завершилась быстро. Речь идет о пошлинах.

"Начиная с 1 февраля 2026 года, со всех вышеупомянутых стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будет взиматься 10% таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%. Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии", - заявил американский лидер.

Трамп добавил, что США пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет, однако Дания всегда отказывалась. Он утверждает, что в связи с системой ПРО "Золотой купол" и других наступательных и оборонительных вооружений, необходимость приобретения острова особенно важна.

"В настоящее время сотни миллиардов долларов тратятся на программы безопасности, связанные с "Куполом", в том числе на возможную защиту Канады. Эта очень сложная, но гениальная система может работать с максимальной эффективностью только в том случае, если в ее состав входит эта территория, учитывая ее углы, границы и особенности", - пояснил глава Белого дома.

Резюмируя он добавил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией или людей из вышеупомянутых стран, "которые подвергли себя такому риску", несмотря на то, что для них сделали Соединенные Штаты.