Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что США вводят санкций в отношении Национального банка Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский лидер не уточнил детали санкций. Однако глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что Национальный банк Ирана - это последний источник средств для Тегерана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что государственный секретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

Кроме того, Помпео заверил, что Соединенные Штаты со своими союзниками примут меры по обеспечению мировых энергетических рынков нефтью после этого происшествия.

Позже президент Дональд Трамп поручил Министерству финансов США расширить санкции против Ирана. Американский лидер заявил про расширение санкций на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Добавим, Пентагон представит сегодня, 20 сентября, президенту США Дональду Трампу различные варианты ответа на атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco.