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Пентагон представит Трампу варианты ответа на атаки на саудовские НПЗ

Новости » Политика    20.09.2019 - 14:39
Пентагон представит Трампу варианты ответа на атаки на саудовские НПЗ
Иллюстративное фото (Pixabay.com)

Военные действия против Ирана могут перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт

Пентагон представит сегодня, 20 сентября, президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу различные варианты ответа на атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую редакцию "Радио Свобода".

Как сообщается, на совещании Совета национальной безопасности в Белом доме представители Пентагона назовут список целей в Иране, по которым могут быть нанесены удары с воздуха.

При этом, Пентагон также предупредит Трампа о том, что военные действия против Ирана могут перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что руководство Ирана пригрозило применением силы в случае военной конфронтации после того, как Соединенные Штаты и Саудовская Аравия обвинили его в атаке на саудовские нефтяные об'объекты.

Кроме того, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли на себя хусити.

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Новости Украины ПентагонДональд ТрампСоединенные Штаты Америки
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