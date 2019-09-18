Трамп распорядился увеличить санкции против Ирана

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Трамп заявил про расширение санкций на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США расширить санкции против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы США.

Трамп заявил про расширение санкций на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Ранее США обвинили Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

"Я только что поручил министру финансов существенно увеличить санкции в отношении страны Иран", - написал Трамп.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

Кроме того, Помпео заверил, что Соединенные Штаты со своими союзниками примут меры по обеспечению мировых энергетических рынков нефтью после этого происшествия.

В свою очередь, в МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.

Также РБК-Украина сообщало, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность ведения переговоров с США на любом уровне. Сообщается, что это позиция всего руководства Ирана и что "все должностные лица в Исламской Республике единодушно в это верят".