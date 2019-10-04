Зеленскому обещали визит в США в обмен на расследование против Байдена

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Волкер обсуждал с Ермаком визит Зеленского в США

Американские высокопоставленные дипломаты предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому визит в Вашингтон в обмен на обещание возобновить расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом говорится в переписке экс-спецпредставителя Госдепа Курта Волкера, передает Associated Press.

Как сообщается, опубликованная переписка свидетельствует о том, что Волкер в разговоре с помощником президента Андреем Ермаком обещал, что Зеленский получит официальное приглашение в Вашингтон в обмен на расследование против Байдена.

"Получил ответ из Белого дома: если президент З. убедит Трампа, что проведет расследование и узнает, что на самом деле происходило в 2016 году", мы назначим дату визита в Вашингтон", - написал Волкер в день телефонного разговора президентов.

Через день Ермак ответил бывшему спецпредставнику США, что "телефонный разговор прошел хорошо". После чего он предложил несколько дат в сентябре, когда Трамп и Зеленский могли бы встретиться.

Отмечается, что соглашение Волкера и Ермака провалилось, когда помощник Зеленского не смог сделать заявление о начале расследования против Байдена.

Кроме того, в своем выступлении перед Палатой представителей США Волкер рассказал, что много сотрудников Госдепартамента были также обеспокоены усилиями Белого дома связать военную помощь Украине с расследованием против Байдена.

Напомним, ранее сообщалось, что американские дипломаты работали над заявлением для нового президента страны Владимира Зеленского, которая обязала бы Украину проводить расследования по делу против бывшего вице-президента США Джо Байдена.