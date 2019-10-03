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В Китае отреагировали на предложение Трампа начать расследование по Байдену

Новости » В мире    03.10.2019 - 22:08
В Китае отреагировали на предложение Трампа начать расследование по Байдену
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Китайский дипломат сомневается, что власти будут содействовать в этом расследовании

В Китае отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа, что китайская власть должна начать расследование по бывшему вице-президенту Америки Джо Байдену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Китайский дипломат предположил, что Китай вряд ли будет заинтересован в расследовании против Байдена, как призывал сегодня Трамп.

"Мы не хотим вмешиваться в американскую политику", - сказал дипломат.

Он также назвал ситуацию вокруг заявления Трампа "достаточно хаотичной" и предположил, что китайские власти все еще работают над официальным ответом.

Дипломат также отметил, что узнал о просьбе Трампа из СМИ.

Напомним, ранее Трамп в общении с журналистами заявил, что Китай должен начать расследование по Байдену, "потому что то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло в Украине".

Отметим, ранее президенту США объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

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