Трамп обвинил Минветеранов США в дискредитации лекарства от коронавируса

Президент США Дональд Трамп обвинил внутренних врагов в администрации в дискредитации противомалярийного лекарства гидроксихлорохин, которое президент принимает в надежде не заболеть коронавирусом COVID-19. По его словам, это было фальшивое исследование министерства США по делам ветеранов.

Об этом Трамп заявил во время заседания правительства в Белом доме.

Он отметил, что продолжит принимать данный препарат, поскольку считает его "линией обороны" против болезни.

"Было проведено фальшивое исследование, когда его давали больным, исключительно больным людям, людям, которые были при смерти. И давали его явно не друзья администрации. Все были старые, у них были большие проблемы с сердцем, диабет и все, что только вы можете вообразить", - сказал он.

Отметим, что исследование в министерстве по делам ветеранов показало, что среди принимавших данный препарат умерло больше людей, чем среди тех, кто его не принимал.

Ранее Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что врач разрешил ему принимать этот противомалярийный препарат.

Напомним, в марте Трамп призвал вакцинировать американцев, заразившихся коронавирусом, препаратом от малярии.

В апреле Национальный институт здоровья США начал набирать участников клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом. А уже через две недели ученые прервали исследования препарата против малярии для лечения коронавируса COVID-19 после того, как умерли около 20 пациентов, принимающих данное лекарство.