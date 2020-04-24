ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые прервали исследования препарата от COVID-19 после смерти около 20 пациентов

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 19:27
Ученые прервали исследования препарата от COVID-19 после смерти около 20 пациентов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После приема хлорина у пациентов увеличивалась аритмия

Ученые прервали исследования препарата против малярии хлорохин для лечения коронавируса COVID-19 после того, как умерли около 20 пациентов, принимающих данное лекарство. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что у пациентов, которые принимали данный препарат, появилась аритмия, а также увеличилась смертность по сравнению с показателем пациентов, которые не принимали никаких медикаментов. У пациентов, которые дали согласие на прием препарата смертность составила 28%, тогда как среди тех, кто отказался принимать данное лекарство, смертность составила 11%.

"Гидроксихлорохин и хлорохин могут вызывать аномальные сердечные ритмы и повышенное сердцебиение, называемое желудочковой тахикардией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии после лечения хлорохином умерли 11 пациентов. После этого бразильские ученые остановили исследования.

Также РБК-Украина писало, что в Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирус.

В Израиле утвердили второй этап смягчения карантина Украина обеспечена средствами защиты для борьбы с COVID-19 на 3-4 недели
Новости Украины Коронавируслекарства
News
On Top