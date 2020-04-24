Ученые прервали исследования препарата от COVID-19 после смерти около 20 пациентов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После приема хлорина у пациентов увеличивалась аритмия

Ученые прервали исследования препарата против малярии хлорохин для лечения коронавируса COVID-19 после того, как умерли около 20 пациентов, принимающих данное лекарство. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что у пациентов, которые принимали данный препарат, появилась аритмия, а также увеличилась смертность по сравнению с показателем пациентов, которые не принимали никаких медикаментов. У пациентов, которые дали согласие на прием препарата смертность составила 28%, тогда как среди тех, кто отказался принимать данное лекарство, смертность составила 11%.

"Гидроксихлорохин и хлорохин могут вызывать аномальные сердечные ритмы и повышенное сердцебиение, называемое желудочковой тахикардией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии после лечения хлорохином умерли 11 пациентов. После этого бразильские ученые остановили исследования.

Также РБК-Украина писало, что в Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирус.