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В США начали клинические испытания препарата от коронавируса

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 09:03
В США начали клинические испытания препарата от коронавируса
Иллюстративное фото (УНИАН)

Результаты будут не раньше июля 2021 года

Национальный институт здоровья США начал набирать участников клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отмечается, результаты будут не раньше июля 2021 года.

"Планируют задействовать более 500 взрослых пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирус, которые сейчас находятся в больницах или отделениях неотложной помощи в ожидании госпитализации", - говорится в сообщении.

Гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита. Его эффективность в лечении коронавируса не доказана. Впрочем, его использование активно продвигает президент Дональд Трамп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты. Он заявил, что останавливать финансирование больниц нельзя.

Также украинский лидер подписал проект закона об обеспечении лечения коронаируса.

Рада приняла это закон, а до этого комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять законопроект об обеспечении лечения коронавируса.

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