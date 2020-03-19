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​​​​​​​Трамп хочет лечить зараженных коронавирусом вакциной от малярии

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 18:39
​​​​​​​Трамп хочет лечить зараженных коронавирусом вакциной от малярии
Фото: Дональд Трамп (flickr.com lestudio1)

Американский президент приказал как можно скорее начать использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал вакцинировать американцев, заразившихся коронавирусом, препаратом от малярии. Об этом сообщает Independent.

По словам американского президента, это лекарство показало "очень, очень обнадеживающие результаты".

"Немедленно, как можно быстрее мы должны получить это", - заявил Трамп о лекарстве от малярии, производимом в других странах.

Препарат, который имел ввиду Трамп, называется гидроксихлорохин. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) должна принять его на лечение быстрее, чем будет создана вакцина против COVID-19, добавил президент США.

Комиссар FDA Стивен Хан, выступая после заявления Трампа, сказал, что препарат от малярии будет испытан для лечения COVID-19 "в очень большом клиническом испытании". При этом аутентичная вакцина против коронавируса будет готова не раньше, чем через год, добавил Хан.

Напомним, по состоянию на 19 марта, в США зафиксировано больше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса.

В США число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч Администрация Трампа готовится к затяжной пандемии на полтора года, - CNN
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