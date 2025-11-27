Трамп обурився статтею NYT про його старіння та розкритикував журналістів

У своєму новому дописі Дональд Трамп назвав видання NYT "ворогом народу", а співаторку матеріалу Кеті Роджерс - "третьосортним репортером". Президент США звинуватив журналістів у перекручуванні фактів та навмисному створенні його негативного образу.

Дональда Трампа так розлютила публікація від 25 листопада, в якій журналісти аналізували ознаки старіння та можливе зниження робочої активності 47-го президента США.

У статті NYT йшлося, що Дональд Трамп все частіше стикається з ознаками старіння, адже він скорочує робочий день, зменшує кількість публічних виступів і переважно проводить важливі зустрічі у часовому проміжку з полудня до 17:00. Крім того, журналісти натякнули про можливі проблеми зі здоров’ям, які нібито турбують команду президента.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що він "ніколи ще не працював так наполегливо, як зараз".

"Радикальні ліві з New York Times, яка скоро закриється, написали статтю, де стверджують, що я нібито втрачаю енергію. Вони знають, що це неправда - як і більшість їхніх матеріалів про мене", - заявив Трамп, додавши, що його фізичні та когнітивні показники "ідеальні".

Зазначимо, що даний інцидент став черговим загостренням довготриваючого конфлікту між Трампом і NYT, який почався ще під час його першої каденції та регулярно спалахує після критичних публікацій про президента.