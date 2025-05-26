Трамп обрушився з критикою на Росію й відповів, чи розглядає введення санкцій

Коментуючи останні масовані атаки проти України, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "безумовно" розглядає можливість введення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому, якого цитує Bloomberg.
Під час розмови з журналістами у Нью-Джерсі Трамп заявив про своє "розчарування" російським диктатором й станом переговорів, що спрямовані на припинення вогню в Україні.
"Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з ним. Я знаю його давно - завжди ладнав з ним, - але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається", - заявив Трамп.
Пізніше американський лідер написав у Truth Social, що Путін "абсолютно з'їхав з глузду".
"Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її шматок, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!", - відзначив американський лідер.
Наприкінці квітня сенатор Ліндсі Грем та Річард Блюменталь внесли законопроєкт про санкції проти Росії. За словами першого, він має достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести документ на розгляд і там.
Зокрема законопроєкт не зможе ветувати Трамп, оскільки для подолання вето необхідно 67 голосів у Сенаті, а проєкт підтримують 81.
За словами колишнього радника президента Олега Устенка, у разі схвалення закону Росія може втратити близько 150 млрд доларів.
Також наприкінці травня державний секретар Марко Рубіо пояснив, чому Трамп не поспішає з санкціями проти Росії.
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