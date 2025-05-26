Трамп обрушился с критикой на Россию и ответил, рассматривает ли введение санкций

Комментируя последние массированные атаки против Украины, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "безусловно" рассматривает возможность введения санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Белого дома, которого цитирует Bloomberg.
Во время разговора с журналистами в Нью-Джерси Трамп заявил о своем "разочаровании" российским диктатором и состоянием переговоров, направленных на прекращение огня в Украине.
"Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с ним. Я знаю его давно - всегда ладил с ним, - но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится", - заявил Трамп.
Позже американский лидер написал в Truth Social, что Путин "совершенно сошел с ума".
"Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее кусок, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!", - отметил американский лидер.
В конце апреля сенатор Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли законопроект о санкциях против России. По словам первого, он имеет достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести документ на рассмотрение и там.
В частности законопроект не сможет ветировать Трамп, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.
По словам бывшего советника президента Олега Устенко, в случае принятия закона Россия может потерять около 150 млрд долларов.
Также в конце мая государственный секретарь Марко Рубио объяснил, почему Трамп не спешит с санкциями против России.
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