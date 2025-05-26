Трамп обрушился с критикой на Россию и ответил, рассматривает ли введение санкций

Во время разговора с журналистами в Нью-Джерси Трамп заявил о своем "разочаровании" российским диктатором и состоянием переговоров, направленных на прекращение огня в Украине.

"Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с ним. Я знаю его давно - всегда ладил с ним, - но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится", - заявил Трамп.

Позже американский лидер написал в Truth Social, что Путин "совершенно сошел с ума".

"Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее кусок, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!", - отметил американский лидер.