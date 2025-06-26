ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом після ударів по Ірану, - Axios

Вашингтон, Четвер 26 червня 2025 01:13
UA EN RU
Трамп обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом після ударів по Ірану, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом. Це сталося після того, як ЗМІ повідомили, що американські удари по Ірану не повністю знищили його ядерну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, витік попередньої оцінки бойових збитків від американської розвідки обурив Трампа та високопосадовців США.

"Ми оголошуємо війну тим, хто зливає інформацію", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Джерело Axios зазначило, що ФБР розслідує витік інформації.

Як повідомив співрозмовник видання, у Трампа планують обмежити публікацію даних в CAPNET, системі, яку адміністрація використовує для обміну секретною інформацією з Конгресом.

Удари США по Ірану

Нагадаємо, 22 червня США атакували ядерні об’єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трампа та Пентагон заявляли, що ця атака знищила іранську ядерну програму, однак американська розвідка, схоже, має іншу оцінку.

Видання CNN з посиланням на американську розвідку повідомило, що удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми.

Через ці повідомлення президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN та NYT.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Конгресс США
Новини
РФ запустила декілька груп "Шахедів": де попереджають про загрозу ударів
РФ запустила декілька груп "Шахедів": де попереджають про загрозу ударів
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України