Трамп обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом після ударів по Ірану, - Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом. Це сталося після того, як ЗМІ повідомили, що американські удари по Ірану не повністю знищили його ядерну програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як повідомив співрозмовник видання, у Трампа планують обмежити публікацію даних в CAPNET, системі, яку адміністрація використовує для обміну секретною інформацією з Конгресом.

"Ми оголошуємо війну тим, хто зливає інформацію", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Як пише видання, витік попередньої оцінки бойових збитків від американської розвідки обурив Трампа та високопосадовців США.

Удари США по Ірану

Нагадаємо, 22 червня США атакували ядерні об’єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трампа та Пентагон заявляли, що ця атака знищила іранську ядерну програму, однак американська розвідка, схоже, має іншу оцінку.

Видання CNN з посиланням на американську розвідку повідомило, що удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми.

Через ці повідомлення президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN та NYT.

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