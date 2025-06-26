Трамп ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после ударов по Ирану, - Axios

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом. Это произошло после того, как СМИ сообщили, что американские удары по Ирану не полностью уничтожили его ядерную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как сообщил собеседник издания, у Трампа планируют ограничить публикацию данных в CAPNET, системе, которую администрация использует для обмена секретной информацией с Конгрессом.

"Мы объявляем войну тем, кто сливает информацию", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Как пишет издание, утечка предварительной оценки боевых убытков от американской разведки возмутила Трампа и высокопоставленных чиновников США.

Удары США по Ирану

Напомним, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трампа и Пентагон заявляли, что эта атака уничтожила иранскую ядерную программу, однако американская разведка, похоже, имеет другую оценку.

Издание CNN со ссылкой на американскую разведку сообщило, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы.

Из-за этих сообщений президент США Дональд Трамп резко раскритиковал издания CNN и NYT.

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