Зеленський подякував Трампу за рішення щодо передачі Україні систем Patriot

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна - вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її. Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна із цим погоджуватись", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що треба робити абсолютно все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру й гарантування безпеки.

"Мир можливий лише завдяки силі. Ми говорили про це з президентом Трампом, ми говорили з представниками Конгресу. Ми працюємо на рівні наших команд, щоб забезпечити необхідні нам сили й засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти Росії - уже підготовлений санкційний закон у Конгресі", - зазначив президент.

Президент додав, що триває робота над забезпеченням європейського фінансування та підтримки, а також спільної оборони.

"Я вдячний нашій команді, я вдячний США, Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо Patriot для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки", - наголосив він.