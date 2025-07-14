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Зеленський подякував Трампу за рішення щодо передачі Україні систем Patriot

Понеділок 14 липня 2025 22:01
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Зеленський подякував Трампу за рішення щодо передачі Україні систем Patriot Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський подякував американському лідеру Дональду Трампу за рішення щодо передачі Україні 17 систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна - вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її. Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна із цим погоджуватись", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що треба робити абсолютно все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру й гарантування безпеки.

"Мир можливий лише завдяки силі. Ми говорили про це з президентом Трампом, ми говорили з представниками Конгресу. Ми працюємо на рівні наших команд, щоб забезпечити необхідні нам сили й засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти Росії - уже підготовлений санкційний закон у Конгресі", - зазначив президент.

Президент додав, що триває робота над забезпеченням європейського фінансування та підтримки, а також спільної оборони.

"Я вдячний нашій команді, я вдячний США, Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо Patriot для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки", - наголосив він.

Трамп анонсував поставку 17 Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.

"У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем - або значну їх частину... І це можна зробити дуже швидко", - заявив Трамп.

За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Також США і НАТО сьогодні уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.

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