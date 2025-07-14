Зеленський подякував Трампу за рішення щодо передачі Україні систем Patriot
Президент Володимир Зеленський подякував американському лідеру Дональду Трампу за рішення щодо передачі Україні 17 систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна - вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її. Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна із цим погоджуватись", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що треба робити абсолютно все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру й гарантування безпеки.
"Мир можливий лише завдяки силі. Ми говорили про це з президентом Трампом, ми говорили з представниками Конгресу. Ми працюємо на рівні наших команд, щоб забезпечити необхідні нам сили й засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти Росії - уже підготовлений санкційний закон у Конгресі", - зазначив президент.
Президент додав, що триває робота над забезпеченням європейського фінансування та підтримки, а також спільної оборони.
"Я вдячний нашій команді, я вдячний США, Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо Patriot для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки", - наголосив він.
Трамп анонсував поставку 17 Patriot Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.
"У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем - або значну їх частину... І це можна зробити дуже швидко", - заявив Трамп.
За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.
Також США і НАТО сьогодні уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.
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