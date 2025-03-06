Трамп обіцяє відстрочити на місяць введення мит для автовиробників США

Президент США Дональд Трамп планує на місяць звільнити американських виробників автомобілів від мит на імпорт з Канади та Мексики, що набули чинності 4 березня. Він ухвалив таке рішення після зустрічі з лідерами т.зв. "великої трійки" автовиробників.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг 5 березня.
Вона зачитала заяву Трампа за підсумками зустрічі з "великою трійкою" автовиробників в особі Ford, General Motors, а також Stellantis - материнської компанії Chrysler, Dodge, Jeep і Ram.
"Ми говорили з автодилерами "Великої трійки". Ми збираємося надати місячне звільнення на будь-які автомобілі, що проходять через USMCA", - написав президент.
USMCA - це Угода про вільну торгівлю між Сполученими Штатами Америки, Мексиканськими Сполученими Штатами і Канадою від 1994 року, яку Трамп продовжив під час свого першого терміну перебування на посаді.
За словами Левітт, мета відтермінування полягає в тому, щоб дозволити американським автовиробникам час перенести свої ланцюги поставок до США.
"Трамп "сказав їм, що вони повинні зайнятися цим, почати інвестувати, почати рухатися, перенести виробництво сюди, до Сполучених Штатів Америки, де вони не платитимуть жодних тарифів. Це кінцева мета", - сказала Левітт.
Запровадження США з 4 березня 25% мит на всі товари, що імпортуються з Канади і Мексики, а також додатковий тариф у розмірі 10% на китайський імпорт, серйозно вдарять по автомобільній промисловості. Багато деталей і компонентів автомобілів імпортуються з цих країн для виробництва автомобілів у США.
Згідно зі звітом економічної консалтингової компанії Anderson Economic Group (AEG) зі штату Мічиган, через введені Канадою та Мексикою зворотні тарифи вартість деяких моделей автомобілів зросте на 12 200 доларів. Загальні тарифи, ймовірно, призведуть до зростання цін на різні типи транспортних засобів, включно з позашляховиками, невеликими автомобілями та електромобілями.
Зростання цін на наклейки вдарить по автомобільному ринку, навіть попри те, що типовий автомобіль зараз коштує майже рекордні 50 тисяч доларів, і, ймовірно, додасть ще більшого фінансового навантаження на втомлених інфляцією споживачів.
У середу вдень акції американських автовиробників зросли: акції Ford Motor подорожчали на 47 центів, або на 5,1%, до $9,58. Акції GM зросли приблизно на 7%, а Stellantis - на 9,2%.
Додамо, що Пекін заявив про намір "боротися до кінця" після підвишення з 10% до 20% мит на китайський імпорт у США.
Тим часом у команді Трампа вже заговорили про ймовірне ослаблення мит на імпорт з Канади та Мексики.
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