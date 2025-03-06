Трамп обещает отсрочить на месяц введение пошлин для автопроизводителей США

Она зачитала заявление Трампа по итогам встречи с "большой тройкой" автопроизводителей в лице Ford, General Motors, а также Stellantis - материнской компании Chrysler, Dodge, Jeep и Ram.

"Мы говорили с автодилерами "Большой тройки". Мы собираемся предоставить месячное освобождение на любые автомобили, проходящие через USMCA", - написал президент.

USMCA - это Соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами Америки, Мексиканскими Соединенными Штатами и Канадой от 1994 года, которое Трамп продлил во время своего первого срока пребывания в должности.

По словам Левитт, цель отсрочки заключается в том, чтобы позволить американским автопроизводителям время перенести свои цепи поставок в США.

"Трамп "сказал им, что они должны заняться этим, начать инвестировать, начать двигаться, перенести производство сюда, в Соединенные Штаты Америки, где они не будут платить никаких тарифов. Это конечная цель", - сказала Левитт.