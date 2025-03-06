Трамп обещает отсрочить на месяц введение пошлин для автопроизводителей США
Президент США Дональд Трамп планирует на месяц освободить американских производителей автомобилей от пошлин на импорт из Канады и Мексики, вступивших в силу 4 марта. Он принял такое решение после встречи с лидерами т.н. "большой тройки" автопроизводителей.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг 5 марта.
Она зачитала заявление Трампа по итогам встречи с "большой тройкой" автопроизводителей в лице Ford, General Motors, а также Stellantis - материнской компании Chrysler, Dodge, Jeep и Ram.
"Мы говорили с автодилерами "Большой тройки". Мы собираемся предоставить месячное освобождение на любые автомобили, проходящие через USMCA", - написал президент.
USMCA - это Соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами Америки, Мексиканскими Соединенными Штатами и Канадой от 1994 года, которое Трамп продлил во время своего первого срока пребывания в должности.
По словам Левитт, цель отсрочки заключается в том, чтобы позволить американским автопроизводителям время перенести свои цепи поставок в США.
"Трамп "сказал им, что они должны заняться этим, начать инвестировать, начать двигаться, перенести производство сюда, в Соединенные Штаты Америки, где они не будут платить никаких тарифов. Это конечная цель", - сказала Левитт.
Как тарифы Трампа влияют на автопром США
Введение США с 4 марта 25% пошлин на все товары, импортируемые из Канады и Мексики, а также дополнительный тариф в размере 10% на китайский импорт, серьезно ударят по автомобильной промышленности. Многие детали и компоненты автомобилей импортируются из этих стран для производства автомобилей в США.
Согласно отчету экономической консалтинговой компании Anderson Economic Group (AEG) из штата Мичиган, из-за введенных Канадой и Мексикой обратных тарифов стоимость некоторых моделей автомобилей вырастет на 12 200 долларов. Общие тарифы, вероятно, приведут к росту цен на различные типы транспортных средств, включая внедорожники, небольшие автомобили и электромобили.
Рост цен на наклейки ударит по автомобильному рынку, даже несмотря на то, что типичный автомобиль сейчас стоит почти рекордные 50 тысяч долларов, и, вероятно, добавит еще большую финансовую нагрузку на уставших от инфляции потребителей.
В среду днем акции американских автопроизводителей выросли: акции Ford Motor подорожали на 47 центов, или на 5,1%, до $9,58. Акции GM выросли примерно на 7%, а Stellantis - на 9,2%.
Добавим, что Пекин заявил о намерении "бороться до конца" после повышения с 10% до 20% пошлин на китайский импорт в США.
Тем временем в команде Трампа уже заговорили о возможном ослаблении пошлин на импорт из Канады и Мексики.
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