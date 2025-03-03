Трамп обговорив завершення війни в Україні з європейськими лідерами
Президент США Дональд Трамп цими вихідними провів переговори з низкою європейських лідерів. Вони обговорювали завершення війни Росії проти України.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
"Ми збираємося укласти угоди з усіма, щоб припинити цю війну, включно з Європою і європейськими країнами", - заявив він у відповідь на запитання про те, чи може він зняти санкції з Росії, якщо буде укладено мирну угоду.
За словами Трампа, за останні два дні йому телефонували чотири прем'єр-міністри і п'ять президентів, і вони хочуть знайти рішення для завершення війни.
"Більшість із них - мої друзі, глави держав, глави різних країн", - додав президент США.
При цьому Трамп не уточнив, з ким конкретно він проводив переговори.
Завершення війни в Україні
Нагадаємо, США вже почали переговори з Росією, на яких, зокрема, обговорювали завершення війни РФ проти України. Перший раунд таких переговорів пройшов у Саудівській Аравії.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що такі переговори відбувалися без участі українських посадовців, тож їхні результати він визнавати не буде.
До слова, останнім часом у відносинах між Зеленським і Трампом спостерігається напруга. Зокрема, два лідери посварилися минулого тижня.
Після цього Трамп кілька разів повторив, що Зеленський нібито не хоче завершення війни з Росією.
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