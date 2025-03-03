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Трамп обсудил завершение войны в Украине с европейскими лидерами

Вашингтон, Понедельник 03 марта 2025 23:05
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Трамп обсудил завершение войны в Украине с европейскими лидерами Фото: Дональд Трамп, президент США (flick by White House)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп на этих выходных провел переговоры с рядом европейских лидеров. Они обсуждали завершение войны России против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Мы собираемся заключить сделки со всеми, чтобы прекратить эту войну, включая Европу и европейские страны", - заявил он в ответ на вопрос о том, может ли он снять санкции с России, если будет заключено мирное соглашение.

По словам Трампа, за последние два дня ему звонили четыре премьер-министра и пять президентов, и они хотят найти решение для завершения войны.

"Большинство из них - мои друзья, главы государств, главы различных стран", - добавил президент США.

При этом Трамп не уточнил, с кем конкретно он проводил переговоры.

Завершение войны в Украине

Напомним, США уже начали переговоры с Россией, на которых, в частности, обсуждалось завершение войны РФ против Украины. Первый раунд таких переговоров прошел в Саудовской Аравии.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такие переговоры проходили без участия украинских чиновников, поэтому их результаты он признавать не будет.

К слову, последнее время в отношениях между Зеленским и Трампом наблюдается напряжение. В частности, два лидера поссорились на прошлой неделе.

После этого Трамп несколько раз повторил, что Зеленский якобы не хочет завершения войны с Россией.

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