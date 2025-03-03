Трамп обсудил завершение войны в Украине с европейскими лидерами
Президент США Дональд Трамп на этих выходных провел переговоры с рядом европейских лидеров. Они обсуждали завершение войны России против Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Мы собираемся заключить сделки со всеми, чтобы прекратить эту войну, включая Европу и европейские страны", - заявил он в ответ на вопрос о том, может ли он снять санкции с России, если будет заключено мирное соглашение.
По словам Трампа, за последние два дня ему звонили четыре премьер-министра и пять президентов, и они хотят найти решение для завершения войны.
"Большинство из них - мои друзья, главы государств, главы различных стран", - добавил президент США.
При этом Трамп не уточнил, с кем конкретно он проводил переговоры.
Завершение войны в Украине
Напомним, США уже начали переговоры с Россией, на которых, в частности, обсуждалось завершение войны РФ против Украины. Первый раунд таких переговоров прошел в Саудовской Аравии.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такие переговоры проходили без участия украинских чиновников, поэтому их результаты он признавать не будет.
К слову, последнее время в отношениях между Зеленским и Трампом наблюдается напряжение. В частности, два лидера поссорились на прошлой неделе.
После этого Трамп несколько раз повторил, что Зеленский якобы не хочет завершения войны с Россией.
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