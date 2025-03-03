Трамп обсудил завершение войны в Украине с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп на этих выходных провел переговоры с рядом европейских лидеров. Они обсуждали завершение войны России против Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Мы собираемся заключить сделки со всеми, чтобы прекратить эту войну, включая Европу и европейские страны", - заявил он в ответ на вопрос о том, может ли он снять санкции с России, если будет заключено мирное соглашение.

По словам Трампа, за последние два дня ему звонили четыре премьер-министра и пять президентов, и они хотят найти решение для завершения войны.

"Большинство из них - мои друзья, главы государств, главы различных стран", - добавил президент США.

При этом Трамп не уточнил, с кем конкретно он проводил переговоры.