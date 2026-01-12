Іран уперше масово блокує Starlink в країні, Трамп хоче знайти рішення з Маском

Влада Ірану вперше спробувала масово заглушити Starlink, заблокувавши близько 80% трафіку. Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить з Ілоном Маском способи підтримки доступу до мережі в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Масштабна атака на супутниковий зв'язок

За даними моніторингу, іранські спецслужби застосували нові засоби радіоелектронної боротьби для придушення сигналу Starlink. Ця мережа залишалася "планом Б" для протестувальників під час регулярних відключень мобільного зв’язку та стаціонарного інтернету в країні.

Через масштабне втручання в роботу системи було зафіксовано порушення близько 80% трафіку Starlink в Ірані.

Це перша зафіксована спроба Тегерана настільки масштабно нейтралізувати супутникову технологію SpaceX.

Втручання США та позиція Трампа

На тлі блокування президент США Дональд Трамп повідомив про намір провести переговори з Ілоном Маском. Мета зустрічі - знайти технічне рішення для забезпечення безперебійного доступу до інтернету в Ірані попри зусилля місцевої влади.

Водночас офіційний Тегеран висунув ультиматум: іранська влада вимагає від Маска офіційно зареєструвати Starlink в країні та отримати ліцензію на роботу.

У випадку відмови влада погрожує запровадити кримінальну відповідальність за зберігання терміналів та повністю блокувати сервіс на національному рівні.

Reporter: Are you going to send Starlink to Iran?



Trump: We’re going to be talking about that. We may get the internet going if that’s possible.



We may speak to Elon Musk, and in fact, I’m going to call him as soon as I’m finished with you. pic.twitter.com/MV3k3N35IT — Clash Report (@clashreport) January 12, 2026

Які варіанти розглядає Білий дім

Адміністрація Дональда Трампа розробляє план підтримки іранських демонстрантів, що містить як технологічний, так і економічний тиск. Ключовим напрямком є забезпечення безперебійного доступу до інтернету через Starlink для координації протестів.

Крім того, Білий дім розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти силовиків, відповідальних за придушення мітингів, та надання фінансової допомоги опозиційним групам.

З чого почалися протести в Ірані

Поштовхом до масових виступів став стрімкий економічний колапс та падіння курсу національної валюти - ріала. Критична інфляція зробила базові харчові продукти недоступними для більшості населення, що вивело на вулиці не лише політичних активістів, а й звичайних торговців.

Протести швидко переросли з економічних вимог у політичні - з лозунгами проти чинного режиму аятоли Алі Хаменеї.