Трамп заявил, что сын Байдена мог получать от украинской компании до 100 тыс. долларов

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Трамп считает, что Байден и его семья могли заниматься вымогательством

Президент США Дональд Трамп заявил о "обязательстве" изучить "возможную коррупцию" в деле сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который был членом совета директоров украинской компании Burisma. Об этом он написал в Twitter.

Трамп считает, что "семья Байдена откупилась (от обвинений, - ред.), коротко и ясно". Кроме того, президент США напомнил, что демократ отрицал контакты с газодобывающей украинской компанией Burisma.

"И тут появляется фотография, на которой он играет в гольф с боссом компании и (своим сыном, - ред.) Хантером", - написал Трамп, добавив, что с удовольствием поборется с бывшим вице-президентом на выборах в ноябре 2020 года.

"Я просто не думаю, что это произойдет. Сонный Джо (так Трамп называет Байдена, - ред.) не доберется и до старта. С учетом всех тех денег, которые он и его семья, вероятно, "вымогали", Джо должен прекратить ( участие в предвыборной гонке, - ред.). Я бы не хотел, чтобы он вел дела с Китаем и с вами!" - заключил Трамп.

Напомним, адвокат Трампа заявил, что не видел заявление посланников Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в котором фигурировал Хантер Байден. По словам Джулиани, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер сами пришли к нему по поводу предлагаемого заявления о коррупции и попросили совета о том, что в нем должно быть.

Это заявление было одним из шагов, которые потребовались Украине, чтобы обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому встречу с Трампом в Вашингтоне, согласно данным, представленным комитетом Палаты представителей США, возглавляющим расследование по импичменту Трампа.