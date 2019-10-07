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Трамп стурбований можливим імпічментом

Новини » В світі    07.10.2019 - 10:55
Трамп стурбований можливим імпічментом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Він не хоче увійти в історію як президент, якому оголосили імпічмент

Президент США Дональд Трамп сказав друзям і союзникам, що стурбований тим, що імпічмент "залишить плями" в його біографії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Axios.

Як зазначаєтся, в телефонній розмові з республіканцями Трамп пояснив, чому він не хоче імпічменту.

"Імпічмент є поганою річчю у вашому резюме. Ви б не захотіли, щоб це було у вашій біографії", - сказав Трамп в розмові, про яку поінформували два джерела, знайомі зі змістом цього дзвінка.

Тим не менш, Трамп вважає, що імпічмент допоможе йому переобратися на другий термін в 2020 році, але не хоче, щоб в книгах по історії про нього писали як про президента, якому оголосили імпічмент.

Нагадаємо, 25 липня відбулася телефонна розмова між американським президентом і його колегою Владмиром Зеленським. У розмові Трамп нібито наполягав на тому, щоб українська влада почала розслідування у справі сім'ї Байденів і діяльності компанії Burisma в Україні. Джо Байден є головним конкурентом Трампа на прийдешніх президентських виборах в США. Демократи розцінили дії Трампа як заклик до втручання у вибори і оголосили про початок процедури імпічменту президента США.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленському обіцяли зустріч з Трампом в обмін на розслідування проти Байдена.

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