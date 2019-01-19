Трамп обещает "большое заявление" о безопасности на границе

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Американский президент планирует озвучить свое заявление сегодня, 19 января

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп обещает "большое заявление" 19 января относительно безопасности на южной границе страны и остановки работы значительной части правительства из-за отсутствия утвержденного финансирования ("шатдаун"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Трамп написал, что планирует сделать "большое заявление" относительно гуманитарного кризиса на юго границе и "шатдауна".

Отметим, "шатдаун" в США длится с 24 декабря 2018 года. Так, рейтинг президента США в январе снизился до 44% из-за остановки работы правительства.

Напомним, Трамп призвал демократов приступить к работе для того, чтобы обезопасить границу США.

Кроме того, администрация Дональда Трампа запретила всем конгрессменам пользоваться правительственными самолетами, пока не будет согласован бюджет и восстановлена работа органов власти ("шатдаун").