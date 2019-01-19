Трамп обіцяє "велику заяву" про безпеку на кордоні

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Американський президент планує озвучити свою заяву сьогодні, 19 січня

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп обіцяє "велику заяву" 19 січня щодо безпеки на південному кордоні країни та зупинки роботи значної частини уряду за відсутності затвердженого фінансування ("шатдаун"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Трамп написав, що планує зробити "велику заяву" щодо гуманітарної кризи на південному кордоні і "шатдауну".

Зазначимо, "шатдаун" у США триває з 24 грудня 2018 року. Так, рейтинг президента США у січні знизився до 44% через зупинку роботи уряду.

Нагадаємо, Трамп закликав демократів приступити до роботи для того, щоб убезпечити кордон США.

Окрім того, адміністрація Дональда Трампа заборонила всім конгресменам користуватися урядовими літаками, поки не буде погоджено бюджет і відновлена робота органів влади ("шатдаун").