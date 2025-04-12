Трамп про нові тарифи: США можуть робити, що хочуть - інші платять чи відмовляються

Президент США Дональд Трамп озвучив жорстку позицію щодо нових митних тарифів. Він заявив, що США встановлюють вимоги, для інших країн є два варіанти - співпрацювати чи ні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, яку він зробив на борту Air Force One.
"Спілкуємось з багатьма країнами. Зрештою, можемо робити, що хочемо. Але ми прагнемо бути справедливими. Ми встановлюємо тариф. Вони обирають: співпрацювати чи ні. Ось де ми. Можемо встановити тариф різними способами. Вони платять, торгуються чи відмовляються", - сказав Трамп.
При цьому президент США наголосив, що не думає, що хтось вважатиме встановлені ним митні тарифи зависокими.
"Якщо вони вважають, що це занадто висока ціна, вони не повинні вести бізнес", - заявив Дональд Трамп.
Нагадаємо, на початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на імпорт. Це історичний крок, який сколихнув світ та ринки. Низка країн пригрозили США контрзаходами у відповідь на запроваджені мита.
Трамп заявляв, що міг би розглянути скасування чи зменшення мит для країн, якщо ті зроблять "феноменальну" пропозицію.
Вже 9 квітня Трамп призупинив додаткові тарифи для низки країн. Йдеться про понад 75 країн, що звернулися до США з пропозицією переговорів. Для цих держав діятиме 10% мито. Президент США також заявляв, що готовий зробити винятки для більшості країн, але наголошував, що 10% митна ставка - це мінімум.
Нагадаємо, що США також запровадили для України 10% митну ставку. В уряді пояснювали, що це не є критичним для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.