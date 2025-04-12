Трамп про нові тарифи: США можуть робити, що хочуть - інші платять чи відмовляються

"Спілкуємось з багатьма країнами. Зрештою, можемо робити, що хочемо. Але ми прагнемо бути справедливими. Ми встановлюємо тариф. Вони обирають: співпрацювати чи ні. Ось де ми. Можемо встановити тариф різними способами. Вони платять, торгуються чи відмовляються", - сказав Трамп.

При цьому президент США наголосив, що не думає, що хтось вважатиме встановлені ним митні тарифи зависокими.

"Якщо вони вважають, що це занадто висока ціна, вони не повинні вести бізнес", - заявив Дональд Трамп.