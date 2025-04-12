Трамп готовий зробити винятки з митних тарифів для більшості країн
Президент США Дональд Трамп не виключив скасування чинних митних тарифів для низки торговельних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Може бути кілька винятків із очевидних причин, але я б сказав, що 10% - це мінімум", - заявив президент журналістам у п'ятницю ввечері на борту літака Air Force One.
Він не сказав, що це за "очевидні причини", і не вказав на будь-які нові зміни у своїй тарифній політиці.
Трамп заявив, що може запропонувати деякі винятки зі свого 10-відсоткового тарифу для більшості торговельних партнерів США. Хоча водночас він наполягав на тому, що "досить близький" до мінімального рівня для країн, які прагнуть вести переговори про торговельні угоди.
Президент також применшив значення потрясінь на біржах.
"Я думаю, що ринки сьогодні були стабільними. Я думаю, люди бачать, що ми у відмінній формі", - сказав Трамп і додав, що долар США "завжди" залишатиметься "валютою вибору".
Тим не менше, за підрахунками Bloomberg Economics, навіть з тимчасовим полегшенням для інших торгових партнерів, висока тарифна ставка 125% для Китаю, призведе до того, що середня ставка мита в США досягне історичного рівня. Затяжний торговий конфлікт між двома найбільшими економіками світу загрожує торгівлі на суму 690 мільярдів доларів.
Митна війна США
Дональд Трамп 2 квітня запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Ставки коливаються від 10 до 54% залежно від країни та окремих груп товарів і сировини.
Запровадження митних тарифів спровокувало падіння індексів на світових фондових ринках, зокрема у США, в Китаї і на Тайвані.
9 квітня Трамп призупинив на 90 днів додаткові митні тарифи для понад 75 країн, що звернулися до США з пропозицією переговорів. На зазначений період для цих країн встановлена єдина митна ставка 10%.
Митна війна Трампа серйозно дестабілізувала світові ринки. 10 квітня інвестори розпродавали американські облігації, а замість долара купували швейцарський франк, євро, японську єну та золото.
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