Трамп о новых тарифах: США могут делать, что хотят - другие платят или отказываются

"Общаемся со многими странами. В конце концов, можем делать, что хотим. Но мы стремимся быть справедливыми. Мы устанавливаем тариф. Они выбирают: сотрудничать или нет. Вот где мы. Можем установить тариф различными способами. Они платят, торгуются или отказываются", - сказал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что не думает, что кто-то будет считать установленные им таможенные тарифы слишком высокими.

"Если они считают, что это слишком высокая цена, они не должны вести бизнес", - заявил Дональд Трамп.