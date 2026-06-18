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Трамп несподівано похвалив Путіна та Сі після угоди з Іраном

02:55 18.06.2026 Чт
2 хв
Президент США радий, що лідери двох ядерних держав не втрутились у конфлікт
aimg Юлія Маловічко
Фото: лідери США та РФ - Дональд Трамп та Володимир Путін (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвав очільника КНР Сі Цзіньпіна та диктатора РФ Володимира Путіна "нейтральними" під час війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп заявив, що обидві сторони не перешкоджали зусиллям США щодо стримування ядерних амбіцій Тегерана.

"Я просто хочу подякувати їм, бо вони зробили це набагато кращим", - сказав американський лідер після укладення угоди про припинення вогню в конфлікті.

Виступаючи на прес-конференції в рамках саміту "Великої сімки" в Евіан-ле-Бен, Трамп заявив журналістам, що вдячний лідерам за те, що вони не втручаються в конфлікт.

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"Я хочу подякувати Китаю, президенту Сі. Я був з ним, і він залишався нейтральним, повністю нейтральним, і я це ціную", - сказав глава Білого дому.

Не забув Трамп віддячити за так званий нейтралітет у протистоянні Ірану і російському диктатору.

"І я хочу подякувати Володимиру Путіну, він був дуже нейтральним. Вони могли б набагато ускладнити", - додав прзидент США.

Як пише видання, коментарі Трампа контрастували з його коментарями щодо союзників США від Японії до Європи, яких він критикував за те, що вони не допомагали у військовій операції чи подальших зусиллях щодо очищення Ормузької протоки, морського торгового шляху, заблокованого Іраном.

Reuters зазначає - Москва та Пекін підтримують тісні зв'язки з Тегераном. Росія своює чергою заявила, що війна може призвести до гонки ядерних озброєнь на Близькому Сході.

Нагадаємо, США оприлюднили офіційний текст меморандуму про взаєморозуміння з Іраном. Угода складається з 14 пунктів - ознайомитися з ними можна за цим посиланням.

Тако Axios писало, що США та Іран знову підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Угода вже набрала чинності.

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ІранСі ЦзіньпінДональд Трамп