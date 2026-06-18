Трамп несподівано похвалив Путіна та Сі після угоди з Іраном

Трамп заявив, що обидві сторони не перешкоджали зусиллям США щодо стримування ядерних амбіцій Тегерана.

"Я просто хочу подякувати їм, бо вони зробили це набагато кращим", - сказав американський лідер після укладення угоди про припинення вогню в конфлікті.

Виступаючи на прес-конференції в рамках саміту "Великої сімки" в Евіан-ле-Бен, Трамп заявив журналістам, що вдячний лідерам за те, що вони не втручаються в конфлікт.

"Я хочу подякувати Китаю, президенту Сі. Я був з ним, і він залишався нейтральним, повністю нейтральним, і я це ціную", - сказав глава Білого дому.

Не забув Трамп віддячити за так званий нейтралітет у протистоянні Ірану і російському диктатору.

"І я хочу подякувати Володимиру Путіну, він був дуже нейтральним. Вони могли б набагато ускладнити", - додав прзидент США.

Як пише видання, коментарі Трампа контрастували з його коментарями щодо союзників США від Японії до Європи, яких він критикував за те, що вони не допомагали у військовій операції чи подальших зусиллях щодо очищення Ормузької протоки, морського торгового шляху, заблокованого Іраном.

Reuters зазначає - Москва та Пекін підтримують тісні зв'язки з Тегераном. Росія своює чергою заявила, що війна може призвести до гонки ядерних озброєнь на Близькому Сході.