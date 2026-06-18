Трамп неожиданно похвалил Путина и Си после заключения соглашения с Ираном

Трамп заявил, что обе стороны не препятствовали усилиям США по сдерживанию ядерных амбиций Тегерана.

"Я просто хочу поблагодарить их, потому что они сделали это намного лучше", - сказал американский лидер после заключения соглашения о прекращении огня в конфликте.

Выступая на пресс-конференции в рамках саммита "Большой семерки" в Эвиан-ле-Бен, Трамп заявил журналистам, что благодарен лидерам за то, что они не вмешиваются в конфликт.

"Я хочу поблагодарить Китай, президента Си. Я был с ним, и он оставался нейтральным, полностью нейтральным, и я это ценю", - сказал глава Белого дома.

Трамп не забыл поблагодарить за так называемый нейтралитет в противостоянии с Ираном и российского диктатора.

"И я хочу поблагодарить Владимира Путина, он был очень нейтральным. Они могли бы значительно осложнить ситуацию", - добавил президент США.

Как пишет издание, комментарии Трампа контрастировали с его высказываниями в адрес союзников США от Японии до Европы, которых он критиковал за то, что они не помогали в военной операции или последующих усилиях по очистке Ормузского пролива, морского торгового пути, заблокированного Ираном.

Reuters отмечает, что Москва и Пекин поддерживают тесные связи с Тегераном. Россия, в свою очередь, заявила, что война может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке.